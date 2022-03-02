خرج لشراء الطعام تحت القصف.. مصرع طالب هندي في خاركيف الأوكرانية|تفاصيل

ما زال ضحايا الحرب الروسية يسقطون في أوكرانيا واحدًا تلو الآخر، ومن بينهم أحد طلاب الهند المغتربين الذي توفي أمس أثناء شرائه الطعام في أوكرانيا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قُتل طالب هندي يدرس الطب في قصف بمدينة خاركيف الأوكرانية بعد أن غادر المخبأ الذي كان يحتمي به لشراء الطعام.

قال أحد أصدقائه إن الشاب ويدعى “نافين جياناجودار” ، 22 عامًا ، تحدث معه قبل وقت قصير من وفاته يوم الثلاثاء، ولا يزال الآلاف من المواطنين الهنود في أوكرانيا يطالبون بالإجلاء بعد غزو القوات الروسية.

وأطلقت الهند عملية لإعادة مواطنيها إلى الوطن لكنها تواجه عقبات لوجستية، فيما أكدت وزارة الخارجية الهندية مقتل جياناجودار في قصف في خاركيف وقالت إنها على اتصال بأسرته.

وكتب العديد من الطلاب في أوكرانيا على تويتر أن العثور على الطعام والإمدادات أصبح صعبًا منذ الغزو الروسي الأسبوع الماضي، وقال صديق جياناجودار، “سريكانث شيناجودا”، من مأوى أسفل شقة في خاركيف: "اتصل بي في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت أوكرانيا وطلب مني تحويل الأموال إليه لأنه أراد شراء المزيد من الطعام لنا".

كان طالب الطب في السنة الرابعة في جامعة خاركوف الطبية الوطنية، وغادر جياناجودار المأوى في الصباح الباكر ، مباشرة بعد انتهاء حظر التجول ، متوجهاً إلى سوبر ماركت قريب، وتابع صديقه أنه حوّل له المال وبعد 5-10 دقائق ، حاول الاتصال به ولم يرد على مكالمته، ويقول: "حاولت عدة مرات. لاحقًا ، أجاب أحدهم لكنه تحدث باللغة الأوكرانية ، وهو ما لم أفهمه".

ثم طلب من شخص ما في الملجأ التحدث إلى الشخص على الهاتف، وعلم أن صديقه قد مات، وقال "لم أصدق ذلك.. ذهبت إلى السوبر ماركت ولم يكن هناك انفجار".

ليس من الواضح أين تعرض جياناجودار بالضبط للهجوم، وأضاف السيد أن جياناجودار والآخرين في الملجأ كانوا يخططون للمغادرة قريبًا ، حيث كان القصف مُكثفًا في المدينة.