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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان: الهزيمة من صن داونز تعرضنا لموقف مشابه الموسم الماضي.. وحصدنا اللقب في النهاية

صدى البلد

تحدث سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن فوز فريقه على فاركو برباعية مقابل هدف اليوم في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

قال قمصان في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفوز على فاركو اليوم كان هاما بعد الهزيمة من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وفوجئنا بخوض فاركو المباراة بدفاع متقدم، وهذا أتاح لنا مساحات واسعة ونجحنا في استغلالها بالشكل الأمثل". 

أضاف: "إمكانيات وقدرات لاعبي الأهلي تتيح لهم اللعب بطرق مختلفة، وقفشة يمنحنا العديد من الحلول، وكل مباراة يكون لها تصور معين، وجميع اللاعبين قدموا أداء جيدا اليوم ضد فاركو". 

وتابع: "في مباراة صن داونز أهدرنا العديد من الفرص أكثر من مباراة فاركو اليوم ولكن في مباراة صن داونز غاب التوفيق عنا، ونعد الجمهور بالعودة أقوى في دوري أبطال أفريقيا، وخلال الموسم الماضي تعرضنا لموقف مشابه بعد الهزيمة من سيمبا، وعدنا من جديد وحصدنا البطولة في النهاية". 

وختم حديثه قائلا: "عودة محمد شريف للتهديف مرة أخرى كان هاما للغاية، شريف قدم أداء جيدا جدا وفي المباريات الماضية كان يبذل مجهودا بدنيا كبيرا، ولكن في مباراة اليوم التوفيق حالفه". 

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