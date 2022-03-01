اللواء هشام الحلبي: الناتو يرسل صواريخ لأوكرانيا لمحاربة القوات الروسية

قال اللواء هشام الحلبي ، أن دول الناتو رصدت ٤٥٠ مليون يورو لإدخال صواريخ أرض جو محمولة على الكتف وصواريخ مضادة للدبابات وهى صواريخ رخيصة الثمن ويمكن نقلها بسهولة بأي نوع من العربيات .



وكشف اللواء هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، ان الصاروخ طولة متر ونصف ووزنه يبلغ ١٥ كيلو ودخول مثل هذة الصواريخ ستستهدف القوات البرية الروسية وهناك محور خامس بدأ بوتن وضع فيه القوات تجاه بولندا.



وأكد أن نجاح المفاوضات سيكون في صالح روسيا واوكرانيا ودول العالم المتضررة من الأزمة، وأن التصعيد العالي هو تصعيد كارثي ولن تتنازل روسيا عن تحقيق أهدافها التي تتعلق بأمنها .

