مدرب الأهلي: بكاء حسام حسن في مباراة فاركو لرغبته في التواجد بشكل أساسي

علق سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لقطة تأثر حسام حسن مهاجم الأهلي خلال نزوله كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة فاركو في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال سامي قمصان في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن يمتلك شخصية قوية ولكنه واجه سوء توفيق خلال الفترة الماضية والفرصة في انتظاره خلال الفترة المقبلة".

وأضاف سامي قمصان: "تأثر حسام حسن، اليوم ضد فاركو طبيعي، لرغبته في التواجد بشكل أساسي والظهور بشكل مميز، واللاعب يمتلك شخصية قوية تجعله قادرا على العودة أقوى".