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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: مدرب فاركو انتحر تكتيكيا ضد الأهلي باعتماده على الدفاع المتقدم

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، أن مجدي عبد العاطي مدرب فاركو انتحر تكتيكيا ضد الأهلي باعتماده على الدفاع المتقدم أمام سرعات لاعبي الفريق الأحمر كما انتقد رامي صبري مدافع فاركو والذي ارتكب أخطاء كثيرة خلال مواجهة الأهلي اليوم والتي انتهت بخسارة فاركو برباعية مقابل هدف.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجدي عبد العاطي مدرب فاركو اتخذ قرارا بخوض المباراة بطريقة 5/3/2 ولكن الأزمة تكمن في خط الدفاع العالي، أمام سرعات لاعبي الأهلي الكبيرة، فضلا عن حارس فاركو الذي لم يكن مناسبا لتلك الطريقة، فكان يجب أن يخرج مبكرا ويغطي على تقدم خط دفاع فريقه" .


وأضاف: "مجدي عبد العاطي انتحر تكتيكيا أمام الأهلي، بخوض المباراة بدفاع متقدم دون الضغط على لاعبي الأهلي بالشكل الأمثل" .


وختم حديثه قائلا: "الهدف الثاني للأهلي ضد فاركو، شهد عدم وجود أي ضغط على لاعبي الأهلي، وترك مساحات واسعة للاعبي الأهلي، ورامي صبري كان المشكلة الرئيسية في دفاع فاركو اليوم خاصة في هدف الأهلي الثاني، تباطؤه وتقدمه بشكل غير صحيح كلف فريقه أمام الأهلي"

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