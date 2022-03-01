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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسلة جريدة الشرق الأوسط بواشنطن : مخاوف من امتداد الغزو الروسي لدول أخرى كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي| شاهد

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قالت هبة القدسي ، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن ، إن واشنطن تشن حملة تأديب على الجانب الروسي من خلال سلسلة العقوبات المتسارعة والقاسية على الاقتصاد الروسي .

وأضافت هبة القدسي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هناك تباين في مواقف الدول الأوروبية من الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا ، وذلك بسبب خوف بعض الدول الأوروبية من وقف إمدادات النفط الروسي لها .

وتابعت " القدسي " ، أن إمدادات النفط الروسي تشكل 40 % من احتياجات أوروبا من الطاقة ومع ذلك فإن تقارير الاستخبارات الأمريكية أثبتت بأن " بوتين " لن يكتفي فقط بأوكرانيا بل هناك شكوك للخروج لحدود دول أخرى كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي . 

وأصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا طلبوا فيه روسيا بوقف العمليات العسكرية فورا وبدون شروط وسحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية من أوكرانيا.

وقال البيان إن الدول الأوروبية ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن كل الحلفاء والدفاع عنهم.

وأضاف أن “العدوان الروسي علي أوكرانيا أخطر  تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود”.

وأكد البيان الفرنسي الألماني البولندي الكامل الدعم لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.

جريدة الشرق الأوسط بواشطن هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشطن برنامج مساء دي إم سي توك شو روسيا

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