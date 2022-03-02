أهالى أسيوط يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين في سوق القيسارية

استغاث سكان شارع القيسارية بمحافظة أسيوط، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم، لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون فيها من احتلال الباعة الجائلين لبوابات العمارات لافتراش بضائعهم أمامها؛ ما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين، وعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع.



ويقول المواطن مازن ناصر في رسالته: “نعاني نحن سكان شارع القيسارية من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائي واحتلوا الأرصفة وأصبحوا في الشارع الرئيس والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة في الطريق العام”.



وأضاف: “الشارع أصبح محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع.. ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق ”.



وأشار إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى، مطالبين إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.



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