الدولار الأمريكي يواصل استقراره خلال فبراير 2022

استقرت أسعار الدولار الامريكي منذ مطلع العام الجاري، وأظهر "الاخضر" حالة من الهدوء طوال فبراير 2022 حيث لم تتغير الأسعار إلا تغيرا طفيفا على مدار الشهر.



ويرصد "صدى البلد" أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية ونهاية شهر فبراير2022 وفقا للبنك المركزي المصري.



أسعار الدولار الأمريكي 1 فبراير 2022

سجل الدولار الامريكي 15.7774 جنيه للبيع و15.6470 جنيه للشراء

أسعار الدولار الأمريكي 28 فبراير 2022

سجل الدولار الامريكي 15.7785 جنيه للبيع و15.6504 جنيه للشراء

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه ، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-3-2022 على مستوى البنوك العاملة بمصر منذ مطلع العام الجاري.



وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.



وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي.

ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر، 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".

وسجل سعر الدولار، 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني".

أعلى سعر للدولار

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.