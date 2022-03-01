عاجل
البنك الزراعي: 50 ألف جنيه قرضًا للمرأة الريفية.. وتمويل 127 ألف عميل بمشروع البتلو|فيديو مندوب رومانيا : تأهب روسيا النووي يهدد الأمن الأوروبي والعالمي ..فيديو أوتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بالتعاون بين العربية للتصنيع وجيوشي.. نواب: الدولة تسير بخطى ثابتة لتعميق التصنيع المحلي .. ومطالب بالاستفادة من الخبرات الخارجية اقتصاد الإمارات| "غرفة الشارقة" والهند تعززان آفاق التعاون الاقتصادي أخبار التعليم| خبير: 3 أسباب لضعف مستوى خريجي كليات الهندسة والحاسبات.. شكاوى من تأخر صرف حافز التجريبيات بالمدارس .. والتعليم: سنحاسب المقصرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار الأمريكي يواصل استقراره خلال فبراير 2022

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

استقرت أسعار الدولار الامريكي منذ مطلع العام الجاري، وأظهر "الاخضر" حالة من الهدوء طوال  فبراير 2022 حيث لم تتغير الأسعار إلا تغيرا طفيفا على مدار الشهر.


ويرصد "صدى البلد" أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية ونهاية شهر فبراير2022 وفقا للبنك المركزي المصري.


أسعار الدولار الأمريكي 1 فبراير 2022

سجل الدولار الامريكي 15.7774 جنيه للبيع و15.6470 جنيه للشراء

أسعار الدولار الأمريكي 28 فبراير 2022

سجل الدولار الامريكي 15.7785 جنيه للبيع و15.6504 جنيه للشراء

الحرب تلقي بظلالها.. ارتفاع أسعار الذهب 53 جنيه خلال فبراير

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1-3-2022

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه ، في بداية تعاملات اليوم  الثلاثاء الموافق 1-3-2022 على مستوى البنوك العاملة بمصر منذ مطلع العام الجاري.


وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.


وبلغ أقل سعر لـ  الدولار مقابل الجنيه، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي.

 

ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر، 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".

 

وسجل سعر الدولار، 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني".

 

أعلى سعر للدولار
وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

استقرار الدولار الأمريكى البنك المركزي أسعار الدولار الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

رسالة شكر من أحمد ناجي لـ الخطيب

ترشيحاتنا

زيادة في 10 أنواع.. الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية|فيديو

أخبار الفن | طارق الشناوي: سمير صبري بخير.. ويستعد لعملية القسطرة… بدرية طلبة تفتح النار على طليق منة عرفة

حوار| مدير متحف حلب السابق: الحرب دمرت العديد من الآثار السورية.. ولدينا مشروعات للحفاظ على التراث .. صور

هجوم صاروخي عنيف يستهدف قواعد الجيش الأوكراني في كييف

بريطانيا ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى أوكرانيا

ميدو: مدرب فاركو انتحر تكتيكيا ضد الأهلي باعتماده على الدفاع المتقدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

أول صور لعودة المواطنين المصريين من بوخارست

فيديو

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ