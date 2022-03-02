خبير: الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيدة من الأزمة الأوكرانية

قال محمد رجائي بركات، الخبير في الشئون الدولية، إن دول حلف شمال الأطلسى ترى في روسيا خطرا على أمنها، والرئيس الروسي يرفض أن يصل خطر الحلف لحدود بلاده ولهذا يرفض انضمام أوكرانيا لهم.

وأشار بركات، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن هناك اتفاقيات ومنها مينسك تتعلق بالأمان الحدودي بين الدول ولكن أوكرانيا رفضت الاعتراف بهذه الإتفاقية، لافتا إلى أن شبه جزيرة القرم كانت تابعة تاريخيا لروسيا.

وتوقع أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي سترفض ضم أوكرانيا للاتحاد حاليا، فهناك شروط معينة في الدول المنضمة للاتحاد، حيث أن أوكرانيا لم تحترم اتفاقية مينسك ولم تحترم الأقليات الروسية.

ولفت إلى أنه إذا تمت الموافقة على انضمام أوكرانيا للاتحاد؛ فإن انضمامها سيكون مكلفا على الاتحاد، معلقا: “لا بد أن تكون هناك عقلانية في مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد”.

ونوه بأن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة أن تشتعل الحرب في أوروبا، وهى المستفيدة من هذه الأزمة.