«قانون المسئولية الاجتماعية للأطباء».. مؤتمر صحفي بمتحف الحضارة المصرية الجمعة المقبل

في إطار النقاش المجتمعي الدائر حول المسؤولية الطبية وعلاقة الطبيب بالمريض، تنظم الجمعية الرمدية المصرية بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطي الإفريقي للعيون ومستشفى دنيا العيون والليزر، يوم الجمعة 4 مارس الساعة الواحدة ظهرا بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية مؤتمرا صحفيا بعنوان: "قانون المسؤولية الاجتماعية للأطباء".

و يتناول المؤتمر حقوق الأطباء والمرضى، وسبل خلق وعي مجتمعي حول هذه القضية، بعد تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء في العديد بالمستشفيات، بالإضافة إلى هجرة الكثير من الكوادر الطبية الشابة إلى الخارج، ومطالبة الأطباء بأجر عادل وبدل عدوى مناسب للمخاطر الصحية.

وذلك بمشاركة أعضاء مجلس النواب وممثلي وزارة الصحة والطب الشرعي حقوق الأطباء والمرضى والمسئولية المجتمعية على طاولة النقاش بمتحف الحضارة.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر مناقشة قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. كما سيتفق المشاركون بالمؤتمر على تحديد موعد لورشة عمل يتم تنظيمها عقب شهر رمضان لوضع مسودة أولية لعرضها على مجلس النواب وطرح القضية لحوار مجتمعي داخل اللجان النوعية المخصصة للحفاظ على حقوق الأطباء ووضع آليات للمحاسبة والتقييم بما يراعي مهنة الطبيب.. كما ستطبع إدارة المؤتمر كتيب الموافقات المستنيرة للعيون لتوحيدها على مستوى جمهورية مصر العربية، ووضع تصور للتعامل مع المضاعفات الجراحية للعيون.



يدير المؤتمر الإعلامي محمد شردي ويشارك من الأطباء الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء و د. شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة ود. أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ود. أيمن حسان، رئيس مصلحة الطب الشرعي و د. حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ود. دلال شوقي، رئيس الجمعية الرمدية ود. إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العيني.