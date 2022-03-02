استنفار قوات ردع الناتو عسكريا بتدريبات طارئة | فيديو

عرضت قناه العربية فيديو لأسلحة خفيفة وثقيلة وطائرات مروحية وحربية وقوات تابعة لحلف "الناتو " في بولندا وألمانيا وإستونيا خضعت لتدريبات مكثفة خلال نهاية الأسبوع .

واوضح الفيديو أن هذه التدريبات بدأت تزامنا مع بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا علي حدود جارتيهما بيلاروسيا ، مشيرا إلي أن رئيس الناتو "ينس ستولتنبرج "اكد انه تحدث للرئيس الأوكراني مشيرا إلي إن الحلف سيدعم أوكرانيا في حربها .

وجرى التنويه خلال الفيديو، بأن مكتب الرئيس الأوكراني اعلن مؤخرا أن هدف كييف من المحادثات مع موسكو؛ هو قف فوري لأطلاق النار وانسحاب القوات الروسية .