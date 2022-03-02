الفنانة التونسية مليحة: ابتعدت عن الفن فترة لتكون لدي عائلة |فيديو

قالت الفنانة التونسية مليحة، إنني بعدت عن الفن لفترة من أجل عائلتي، ومن أجل أن تكون لدي عائلة وهي الغريزة لكل سيدة أن تكون أمًا.

وأضافت «مليحة»، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه كان لدي حرص على تربية ابنى ومتابعته، مشيرة إلى أن الفن يحتاج إلى اهتمام خاص ولو كنت استكملت كنت سأهمل في حق ابني.

وتابعت الفنانة “مليحة”، أن تربية الابن ومتابعته هي صعبة، لذا اتخذت قرارًا بالابتعاد عن الفن.

وأشارت الفنانة التونسية إلى أن أغنية “غاروا مني” ليست أغنية خاصة لي ولكنها اغنية تراثية وتم غنائها منذ فترات طويلة.