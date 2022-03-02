تحرك برلماني لحل أزمة الحجز على أرصدة مركز شباب شبرا البلد

خاطب النائبان أشرف أمين ومجاهد نصار، عضوا مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتواصل معه هاتفيا لسرعة حل أزمة الحجز على أرصدة مركز شباب شبرا البلد بالبنك بعد بلاغ وزارة الري، حيث تم تنسيق مع وزير الري أيضا لتسوية الأزمة.

واتفق نائبا شبرا الخيمة خلال اتصالهما بالوزير، على تحديد موعدا للمقابلة يوم الأحد المقبل، بمرافقة طارق شبيب رئيس مجلس إدارة المركز وبالتنسيق مع وزير الري، حيث جاء الاتصال في إطار التعاون المشترك بين النائب أشرف امين والنائب مجاهد نصار لحل مشاكل الإدارات والأجهزة الحكومية بمدينة شبرا الخيمة.

وبالإشارة إلى أزمة الحجز علي أرصدة مركز شباب شبرا البلد بالبنك، ترجع الأزمة إلى قيام وزارة الري والموارد المائية بمطالبة المركز بسداد القيمة الإيجارية للأرض المقام عليها المركز والتي تقدر ببضع ملايين من الجنيهات، وذلك بالرغم من قيام المركز بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها طبقا للعقد حتى عام 2025، الأمر الذي يهدد بإيقاف أنشطة المركز وعدم الوفاء بمرتبات العاملين ومستحقات الغير.

وسبق أن تقدم النائب مجاهد نصار بطلب لوزير الشباب والرياضة قبل أيام، لمطالبته بالتدخل لحل الأزمة، كما قام النائبان بالمتابعة بمخاطبة وزير الشباب والرياضة والتواصل معه هاتفيا لسرعة حل الأزمة.