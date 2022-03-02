جدعنة المصريين.. ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا| خاص

لا تترك الدولة المصرية أبناءها بالخارج تحت أي ظرف وتعمل دائما على رعايتهم وحفظ أمنهم وسلامتهم، وينطبق هذا عمليا في نقل المواطنين المصريين من الأراضي الأوكرانية جراء الحرب الروسية الأوكرانية الواقعة الآن.

وتعمل وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج على ضمان سلامة المصريين المقيمين في الأراضي الأوكرانية أو الشباب الدارسين في الجامعات وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وزارتا الخارجية والهجرة- بالتنسيق مع السفارة المصرية في كييف- أعلنتا عن نقل المصريين من الأراضي الأوكرانية إلى الحدود مع رومانيا والذهاب إلى السفارة المصرية هناك لإتمام إجراءات السفر إلى القاهرة.

شهامة الأصل المصري

وفي بادرة طيبة من شاب مصري يقيم في فيينا؛ استقبل مجموعة من الطلاب المصريين، وعددهم 60 طالبا- من الذين كانوا يقيمون في أوكرانيا للدراسة- في منزله، حيث سافر الطلاب من أوكرانيا إلى سلوفاكيا ومن هناك ذهبوا إلى فيينا.

وعند وصولهم إلى فيينا استقبلهم الطالب ميسرة مقلد الذي يساعد الطلاب المصريين في استكمال إجراءاتهم القانونية في فيينا وأوراق إقامتهم، في لافته رائعة تبرز أخلاق المواطن المصري وكيفية تعامله مع أخيه المصري خارج البلاد.

استقبال الطلاب المصريين

من جهته، قال ميسرة مقلد إنه توصل إلى الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا إلى فيينا عن طريق القنصل المصري في سولفاكيا، وذلك لأنهم خرجوا من الأراضي الأوكرانية وذهبوا إلى سلوفاكيا أولا منها إلى فيينا.

وأضاف مقلد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تواصل مع الطلاب منذ أن كانوا في سلوفاكيا إلى أن وصلوا في محطة القطار في العاصمة النمساوية فيينا، وهناك تم استقبالهم وذهبوا إلى النادي المصري.

وأشار إلى أن الـ 60 طالبا يجلسون الآن في النادي المصري في فيينا إلى أن نجد لهم سكننا ويتم إتمام أوراقهم الخاصة بالتواجد في دولة النمسا.

إقامة كاملة للطلاب المصريين

كما قال عبد الباسط مقلد، رئيس النادي المصري بفيينا، إن النادي المصري استقبل 25 الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا ويتم استضافتهم بإقامة كاملة ومأكل ومشرب.

وأضاف مقلد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطلاب سيذهبون إلى مصر في أول طائرة التي من المقرر أن تذهب إلى القاهرة في يوم الجمعة أو السبت ويتم الآن التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقلهم.

وأشار أن هناك 60 طالبا آخرين سيأتون إلى فيينا وسيتم استقبالهم في النادي المصري، حيث سيتم القيام بكل ما يلزم منهم من إقامة.

ميسرة مقلد شخصية العام

لم يكن هذا العمل الأول لميسرة محمد مقلد الذي يقوم به رافعا راية بلادة في الخارج، حيث تم تكريمه من قبل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، لفوزه بجائزة "شخصية العام بنتيجة جهوده المجتمعية هناك وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

سفير مبادرة اتكلم عربي

وفي التكريم أعلنت وزيرة الهجرة ميسرة سفيرًا لمبادرة "أتكلم عربي" في أوروبا، حيث إنه نموذج مثالي ومشرّف للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري ولد بالعاصمة النمساوية فيينا ونشأ فيها وبالرغم من ذلك فهو متمسك بالتحدث باللغة العربية خاصة اللهجة المصرية.

وقالت إن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم المبادرة، مشيرة إلى أغنية "الأرض بتتكلم عربي"، وقالت إن اختيار أغنية الموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، واستخدامها في الفيديوهات الترويجية للمبادرة، جاء لما لها من حافز كبير على التحلي بالعزيمة والأمل حيث إنها كانت الرؤية لانتصار 73، وأن "الأرض بتتكلم عربي" كانت أكبر رسالة على أن الأرض أرضنا.

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