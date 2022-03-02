يونيون برلين يتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بالفوز على سانت باولي 2-1

تأهل فريق يونيون برلين لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه على ضيفه سانت باولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد "اندر التن فورستيري" في إطار الدور ربع النهائي من الكأس.



تقدم سانت باولي في الدقيقة 21 عن طريق دانيل كوفي كيريه، ورد يونيون بهدفين عن طريق كل من شيرالدو بيكر في الدقيقة 45 واندرياس فولجاسمر بالدقيقة 75، ليتأهل فريق يونيون برلين لنصف نهائي كأس ألمانيا.



ويستكمل الدور ربع النهائي، اليوم الأربعاء؛ حيث يلعب هانوفر 96 مع ضيفه لايبزيج، وهامبورج مع ضيفه كارلسروه وبوخوم مع ضيفه فرايبورج.