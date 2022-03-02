تقرير: منطقة غرب البلقان بؤرة ساخنة لتهريب الأسلحة إلى الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير تحليل المخاطر السنوي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن منطقة غرب البلقان تعد نقطة الدخول الرئيسية للأسلحة النارية المهربة إلى الاتحاد الأوروبي.



وبحسب منصة "يورأكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشئون الأوروبية، أوضح تقرير وكالة "فرونتكس"، ومقرها العاصمة البولندية وارسو، أن "تهريب أعداد صغيرة نسبيا من الأسلحة النارية والذخائر باستخدام سيارات الركاب" كانت سائدة في الغالب بالمنطقة، وعادة ما يتم جلبها من دول ما بعد الصراع.



وأفاد التقرير، الذي نشرته شبكة أمن البلقان Balkan Security Network، بأن الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع منطقة غرب البلقان من المناطق الحدودية الأكثر عرضة لخطر تهريب الأسلحة النارية.



وأشار تقرير فرونتكس إلى أن المستندات المزيفة في أغلب الأحيان كانت وثائق إضافية ضرورية لعبور الحدود أثناء جائحة كورونا وكان "المواطنون الأوكرانيون (1521 شخصا) الغالبية ممن كشف بحوزتهم مستندات مزيفة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".



وأضاف أن المواطنين الأوكرانيين والألبان والجورجيين والصرب غالبا ما يتجاوزون حد الإقامة القانونية في الاتحاد الأوروبي.