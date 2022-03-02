من بينهم نجم الزمالك.. مدرب الأهلي يختار أفضل 3 حراس في قارة إفريقيا

أبدى ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بعودة حارس مرمى فريقه محمد الشناوي لصفوف ناديه مرة أخرى.

وقال يانكون، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب مباراة فريقه أمام نظيره فاركو:"محمد الشناوي أدى بطولة أمم أفريقيا بصورة جيدة في دور المجموعات ولكن الإصابة منعته من المواصلة ومحمد الشناوي حارس يعرف ماذا يفعل وسعيد بعودته مرة أخرى".

وردّ مدرب حراس مرمى الأهلي على من أفضل ثلاثة حراس بأمم أفريقيا بقوله:"بالنسبة لي محمد الشناوي ثم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب ثم محمد أبوجبل".

وأبدى مدرب حراس مرمى الأهلي سعادته بالتعامل الجماهيري معه، بقوله:"أشعر بأنني في بلدي من تعامل الجماهير معي وهذا أمر يسعدني".