تحرك طائرة باتجاه بوخارست لإجلاء ما يزيد عن 200 تونسي قادمين من أوكرانيا

أعلنت وزارة النقل التونسية إقلاع طائرة تابعة للخطوط التونسية من مطار قرطاج الدولي في اتجاه مطار بوخارست لإجلاء الوفد الثاني من الجالية التونسية بأوكرانيا.



وذكرت وزارة النقل- في بيان- أن الرحلة تقل ما يزيد عن 200 تونسي من خلال طائرة كبيرة الحجم، موضحة أن ذلك يأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية في إطار عمليات الإجلاء لأفراد الجالية التونسية بأوكرانيا التي أذن بها الرئيس التونسي قيس سعيد.



يذكر أن أول وفد وصل فجر اليوم على متن طائرة عسكرية مكونة من 106 أشخاص من الجالية في أوكرانيا الذين تم تأمين مغادرتهم عبر الحدود الرومانية.