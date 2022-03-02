مدرب المقاصة: أطالب بتغيير اسم النادي.. ونعاني من الظروف المادية الصعبة

طالب تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بتغيير اسم النادي إلى «هويدي» لرفع الضغط من على عاتق اللاعبين.



وقال تامر مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حصلنا على نقطة من الإسماعيلي بطعم الفوز، وهدفي الإسماعيلي هدايا مننا، بسبب أخطاء تم ارتكابها" .



وأضاف: "الظروف المادية لمصر المقاصة صعبة للغاية، ونقص الخبرات أيضا عامل مؤثر، ولكني أراهن على اللاعبين الصاعدين" .



واختتم حديثه قائلا: "لاعبو المقاصة على قلب رجل واحد، ولدي أزمة مقارنة الناس بمصر المقاصة الحالي بمصر المقاصة في وقت سابق، وكنت أتمنى تغيير اسم النادي إلى هويدي، ولو تغير اسم النادي سيكون ذلك نقطة فارقة بالنسبة لنا، الضغط هيتشال من اللاعبين، لأننا بنتحاسب على اسم مصر المقاصة اللي كان بيكسب الأهلي والزمالك وبيشارك في إفريقيا".