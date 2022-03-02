محمد فاروق: جروس على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق خلال برنامجه البريمو المذاع عبر قناة " TeN" :" إسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك مطروح بقوة في الساعات الجارية لعودته مرة أخرى لقيادة الفريق بعدما تم عرضه من جانب وكيله في أوروبا.

وأضاف:" هناك اتصالات تمت بين إدارة الزمالك ووكيل المدرب خلال الساعات الماضية للتعرف على شروط جروس للعودة وقيادة القلعة البيضاء من جديد ".

الزمالك سيظهر بوجوه جديدة أمام فيوتشر اليوم الأربعاء بالدوري الممتازعلى المقاعد الفنية للفريق بقيادة أسامة نبيه، المدرب العام الجديد، إلى جانب أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد، بعد فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي.

وأعلن الزمالك تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.