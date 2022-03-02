عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: جروس على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

جروس
جروس

كشف الإعلامي محمد فاروق  عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق خلال برنامجه البريمو المذاع عبر قناة " TeN" :" إسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك مطروح بقوة في الساعات الجارية لعودته مرة أخرى لقيادة الفريق بعدما تم عرضه من جانب وكيله في أوروبا.

وأضاف:" هناك اتصالات تمت بين إدارة الزمالك ووكيل المدرب خلال الساعات الماضية للتعرف على شروط جروس للعودة وقيادة القلعة البيضاء من جديد ".

الزمالك سيظهر بوجوه جديدة أمام فيوتشر اليوم الأربعاء بالدوري الممتازعلى المقاعد الفنية للفريق بقيادة أسامة نبيه، المدرب العام الجديد، إلى جانب أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد، بعد فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي.

وأعلن الزمالك تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

محمد فاروق ادي الزمالك كريستيان جروس فيوتشر اسامه نبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

طقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وشديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

ترشيحاتنا

بعد سيطرته على التريند بـ بربري .. ما الذي ينتظر مروان بابلو ؟

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-3 - 2022 والقنوات الناقلة

الجيش الروسي يسيطر على مدينة خيرسون الأوكرانية.. والمظلات تهاجم مستشفى محلياً بـ«خاركيف»

حدث ليلاً| وفاة نجل الفنان حازم إيهاب.. فرحة عارمة لأهالي العائدين من أوكرانيا.. ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية.. بايدن يهاجم بوتين ويحظر الطيران الروسي رسميًا

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه دون حاجة؟.. دار الإفتاء ترد

استشاري نفسي يقدم نصائح مهمة للأباء لحماية لأطفال من ممارسة العنف بالمدارس | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ