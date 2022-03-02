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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد و مواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق  2 مارس 2022، 29 رجب 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:55  ص
وقت الشروق 6:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 26: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:11 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:59 ص
وقت الشروق 6:27  ص
موعد صلاة الظهر 12:13 م
موعد صلاة العصر 3:30 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:16 م  

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:51 ص
وقت الشروق 6:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد  صلاة العصر 3:21 م 
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:07  م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:43 ص
وقت صلاة الشروق 6:07 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة  العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 5:44 م
وقت صلاة العشاء 6:59 م     

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 4:49  ص
وقت الشروق 6:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 22: 3م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:05م

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