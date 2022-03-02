حتى نهاية الأسبوع .. مطار مرسى علم يستقبل 17 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع 17 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 63 رحلة طيران دولية وصلت وتصل للمطار خلال الأسبوع منذ السبت الماضى.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم الدولى وصول 3 رحلات بينها رحلتان من التشيك وأخرى من ألمانيا، كما أظهرت كشوف الطيران وصول 11 رحلة دولية للمطار يوم الخميس المقبل بينها 4 رحلات من التشيك، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا ورحلة من سويسرا وأخرى داخلية من القاهرة.

كما يستقبل المطار 3 رحلات من ألمانيا وأخرى من التشيك يوم الجمعة المقبل، وبذلك تكون أعداد الرحلات التي وصلت إلى مطار مرسى علم منذ السبت الماضي حتى الجمعة المقبلة 63 رحلة طيران.

وأوضح جدول رحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم وصول 63 رحلة خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة، وذلك فى زيادة فى معدلات الوصول للرحلات الأوروبية المختلفة.

وأظهرت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع، أن هناك رحلات قادمة من 8 دول أوروبية بعدد 60 رحلة دولية أوروبية والرحلات الداخلية تصل إلى 3 رحلات.

وأكدت كشوف الرحلات، أن خلال الأسبوع تصل 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا، و8 رحلات من إيطاليا، و14 رحلة من ألمانيا، و12 رحلة من التشيك 16 رحلة من بولندى و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لتوانيا و3 رحلات داخلية تابعين لشركة مصر للطيران.

وفى سياق آخر قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أن محافظة البحر الأحمر تنسق مع وزارة السياحة بصفة مستمرة وذلك فيما يخص السياح الاوكران العالقين والذين لم يتمكنوا من السفر الى بلادهم بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا مشيرا إلى أن 30 أسرة فقط من الاوكران ممن لهم معارف خارج اوكرنيا غادروا عبر مطار الغردقة الدولى الى دول فرنسا وألمانيا.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن جميع الخدمات الفندقية مجانا وأن إقامة السياح الأوكران مجانًا ولا يدخل السائح طرف في جدل من يدفع النفقات، و يتم مخاطبة الشركات السياحية الأوكرانية للوصول إلى اتفاق بشأن آلية تغطية نفقات الإقامة الخاصة بهؤلاء السائحين وذلك في ضوء التعاقد المبرم بين الفنادق المصرية والشركات السياحية الأوكرانية.

وتابع محافظ البحر الأحمر أن الرحلات الروسية من والى مطار الغردقة مستمرة حيث يصل بشكل يومى قرابة 10 رحلات وأن السياح الروس والاوكران متواجدون بنفس الفنادق ولا يوجد أى خلافات بينهم ، بل على العكس هناك من كونوا صدقات سويا ، وسادت بينهم حالة من الحزن بسبب الحرب الدائرة.

وأضاف حنفى أن البحر الأحمر بها قرابة ال6 الاف سائح اوكرانى تقدم لهم كافة التسهيلات لهم لحين إيجاد آلية لعودتهم لبلادهم، والدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير الراحة اللازمة للسائحين الأوكران.