إدارة الكرة بالأهلي تؤجل صرف مكافآت رباعية فاركو بسبب المريخ السوداني

أكدالإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "تلقى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة مؤقتة بعد إخطارهم بتأجيل صرف مكافأة الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري".



وواصل: "كشف مصدر مسئول أن عبد الحفيظ أخطر الجهاز الإداري من العزل الصحي أن مكأفاة الفوز برباعية سوف يتم تأجيل صرفها لحين مواجهة المريخ السوداني من إجل زيادة التركيز وتحفيزهم للفوز باللقاء الإفريقي".

وأضاف المصدر أن مدير الكرة أكد علي الدخول لمعسكر مغلق يوم الخميس قبل مواجهة الفريق السوادني ب48 ساعة.