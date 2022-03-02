لقطات تجسسية جديدة لـ «بورشه 911» الهايبرد

التقط المصورون صورا تجسسية جديدة لسيارة اختبارية من بورشه 911 هايبرد وهي تسير على طريق جليدي لأول مرة، بعد أن كانت كل اللقطات السابقة في حلبة نوربورغرينغ منا أنها جاءت هذه المرة بكسوة تمويهية مختلفة قليلا عن المرات السابقة التي رصدت فيها.

وفقا لموقع "موتور وان"، المتخصص في السيارات، يوجد مثالان لبورشه 911 الهايبرد (هجينة) يتم اختبارهم جنبا إلى جنب، واحدة بها علامة واضحة على الكهربة وتستخدم ملصق عليه صورة صاعقة البرق. الآخر لديه دائرة صفراء بسيطة على جانب السائق من العمود A.

يبدو هيكل السيارة الاختبارية مطابق لما نراه من لقطات تجسس لسيارة بورشه 911 كاريرا المحدثة. تميل الواجهة الأمامية للأسفل أكثر من الموديل الحالي ، مع مستشعرات في الفتحة المركزية. فتحات التهوية في الزوايا واسعة وتحتوي على مزيج من الشرائح الأفقية والعمودية. المصابيح المساعدة على كل جانب من الجسم هي مجرد اختبار وليست لنموذج الإنتاج.

بورشه 911 هايبرد

ترتكز الكسوة التمويهية على الجزء الخلفي من السيارة و توجد ألواح شبكية فوق غطاء المحرك بينما المصد الخلفي بالكامل مغطى، بالإضافة إلى ذلك ، يضيف الطريق الثلجي مزيدًا من الإخفاء على منطقة ذيل السيارة. بالكاد يمكنك رؤية أنابيب العادم التي تخرج من المنتصف مع وجود مساحة صغيرة تفصل بينها.

بورشه 911 هايبرد

قال "بيترو إينوشينتي"، الرئيس التنفيذي لشركة "بورشه"، لموتور 1 إيطاليا خلال مؤتمر صحفي سابق أن بورشه 911 الهايبرد على وشك الظهور قريبًا. لكنه لم يحدد التوقيت بدقة كافية. النموذج التجريبي ليس هايبرد بلج إن (موصول بالكهرباء).

لا توجد تفاصيل دقيقة حول مجموعة نقل حركة بورشه 911 الهايبرد لكن تشير الشائعات السابقة إلى أن بورشه تنوي إعطاء الأولوية للطاقة بدلاً من تحسين كفاءة استهلاك الوقود للطراز وتشير بعض التقارير المتداولة أنه من الممكن أن تأتي بمخرجات طاقة تصل إلى 700 حصان.