وكالة الأنباء الفرنسية : انقطاع بث التليفزيون الأوكرانى بعد تعرضه للقصف

أذاعت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل عن وكالة الأنباء الفرنسية أفاد انقطاع بث التليفزيون الأوكرانى بعد تعرضه للقصف .

وكان قد أعلن مصرف سبيربنك، أكبر بنوك روسيا، اليوم الأربعاء، مغادرة السوق الأوروبية حيث تواجه الشركات التابعة له هناك تدفقات نقدية كبيرة.

وقال البنك إنه لم يعد قادرًا على توفير السيولة للبنوك الأوروبية التابعة له، لكنه أكد أن مستوى رأس المال وجودة الأصول كافيان لسداد المدفوعات لجميع المودعين.

ووفقا لوكالة "رويترز" العالمية، ذكرت هيئة السوق المالية النمساوية إنه تم إغلاق الذراع الأوروبية لبنك سبيربنك، أكبر مقرض في روسيا، بأمر من البنك المركزي الأوروبي، الذي حذر من أنه يواجه الفشل بسبب تدفق الودائع بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وجاء في بيان للهيئة النمساوية أن القرار يحظر النشاط التجاري للفرع الأوروبي من مصرف "سبيربنك"، ويدخل حيز التنفيذ فورا.