زراعة 1000 شجرة زيتون في قرى جنوب الشيخ زويد

بدأ صالون شمال سيناء الثقافي في تنفيذ مبادرة لزراعة مليون شجرة زيتون في مناطق الشيخ زويد شمال سيناء، وذلك بزراعة 1000 شجرة زيتون في قرى جنوب الشيخ زويد، التي عاد أهلها إلى منازلهم بعد فترة غياب استمرت 6 سنوات.

الوجه الأخضر



وقال سعيد العيسوي، مقرر صالون سيناء الثقافي، إن البداية كانت من القرى التي عاد أهلها إليها في مناطق جنوب الشيخ زويد، وذلك بزراعة ألف شجرة في خمس قرى.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو تحول سيناء إلى الوجه الأخضر، واستعادة أشجار الزيتون التي تأثرت خلال الفترة الماضية، وتحقيق أمنيات الأهالي بعودة النشاط الزراعي إلى مناطقهم باعتبار أن مهنة الزراعة هي الأساس في حياة أبناء سيناء.



