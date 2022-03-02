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رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة تطلق أولي فعاليات القوافل التعليمية بقرى حياة كريمة في أسوان وسوهاج

صدى البلد

تطلق وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، وبالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والكنيسة القبطية الارثوذكسية ، اليوم الأربعاء ، أولي فعاليات مشروع القوافل التعليمية للعام التاسع علي التوالي ،لطلاب الشهادات العامة ، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أسوان وسوهاج ، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلي المستقبل .

وأكد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة : "أن مشروع حياة كريمة نقلة نوعية حقيقية على الأرض تتجسد ثمارها الملموسة فى تحسين جودة الحياة لكل مواطن مصرى، بآليات وخطوات علمية مدروسة، يتم تطبيقها على أرض الواقع وبصورة تضمن إعادة رسم خريطة مصر وهندسة تفاعلات الدولة والمجتمع على أساس من الشراكة، إيمانًا بالدور المجتمعي الذي تضطلع به القيادة السياسية للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للمواطنين بقري حياة كريمة.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج والمشروعات ومن ضمنها مشروع القوافل التعليمية في إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبيناً أن القوافل التعليمية ترتكز بالأساس على التنوع والازدهار والتنوير والتعليم مساندةً للطلاب والمساهمة في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وترسيخ القيم والأخلاق الإيجابية ومواجهة الظواهر السلبية التي تعوق تقدم الوطن .

وأضاف صبحي ، أن تنفيذ مشروع القوافل التعليمية علي مدار ثماني أعوام متتالية استفاد أكثر من ٩٠٠,٠٠٠طالبًا وطالبة اثناء التنفيذ بالمحافظات ، وفي ظل تعاون الحكومة المصرية في تخطي تأثيرات جائحة كورونا تم تنفيذ سلسلة من المراجعات الكترونيًا ،من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة استفاد منها اكثر من ١٠٠,٠٠٠ طالب علي مدار العامين الماضيين .

وأوضح : " أن الوزارة تعمل وفق رؤى وتخطيط استراتيجي، وتبحث دائماً عن الفكر التطويري في كل عمل، ويتناول مشروع القوافل هذا العام الجانب  التعليمي والجانب الديني ، الجانب التعليمي-لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية ؛ الجانب  الديني لطلاب المدارس والمواطنين ، ذلك خلال الفترة من فبراير حتي ابريل المقبل، ونستهدف ٧٠,٠٠٠ طالب؛ بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

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