طفرة كبيرة .. وزير الشباب : مجمع حسن مصطفى مساحته 30 ألف متر مربع

قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، إن هناك طفرة فى الأبنية الذكية والذى تجسد فى مجمع حسن مصطفى والذى يمثل جيلا جديدا لصالات الألعاب الرياضية على مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة مليار و 500 مليون جنيه .

وأضاف أشرف صبحى خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسى ، أنه تم عمل مقر للاتحاد الافريقى ، والاتحاد المصرى لكرة اليد فى هذا المجمع الرياضى وقد حقق 30 % من نسبةالاعداد للبطل الرياضى .

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية بقطاعى الإسكان .

