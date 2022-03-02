عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «ملحمة بناء».. فيديو

فيلم تسجيلي
فيلم تسجيلي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان “ملحمة بناء” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية الخاصة بقطاعي الإسكان والطرق.

في سياق متصل، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لمنظومة العمل الشبابية والرياضية، وهو الأمر الذى آتي ثماره فى تلك الطفرة غير المسبوقة بالبنية الرياضية.

وأضاف “صبحي”، خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية، أن البنية الشبابية شهدت العديد من الإنجازات، منها إضافة 3758 ملعبا لكرة القدم لمراكز الشباب والأندية حتى المرحلة التاسعة.

وأكد أن مراكز الشباب يبلغ عددها إجمالا 4274، إضافة إلى خمسة مراكز تنمية شبابية ورياضية، لافتا إلى أنه تم التطوير مع القطاع الخاص، والوصول إلى 40 نادي قطاع خاص. 

الرئيس السيسي المشروعات القومية فيلما تسجيليا عنوان “ملحمة بناء” وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

ترشيحاتنا

تكلفته 655 مليونا.. الشباب والرياضة: افتتاح نادٍ في 6 أكتوبر بسعر اقتصادي

وزيرة التخطيط: تضاعف السكان في العالم خلال السنوات الأخيرة ليبلغ 7.7 مليار نسمة

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ206 آلاف مواطن خلال فبراير

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «ملحمة بناء».. فيديو

وزير المالية:13% زيادة في الإيرادات الضريبية في العام المالى الماضى رغم «كورونا»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

هروب فنانة شهيرة جزائرية بعد صدور أحكام نهائية بالحبس

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ