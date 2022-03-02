الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «ملحمة بناء».. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان “ملحمة بناء” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية الخاصة بقطاعي الإسكان والطرق.

في سياق متصل، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لمنظومة العمل الشبابية والرياضية، وهو الأمر الذى آتي ثماره فى تلك الطفرة غير المسبوقة بالبنية الرياضية.

وأضاف “صبحي”، خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية، أن البنية الشبابية شهدت العديد من الإنجازات، منها إضافة 3758 ملعبا لكرة القدم لمراكز الشباب والأندية حتى المرحلة التاسعة.

وأكد أن مراكز الشباب يبلغ عددها إجمالا 4274، إضافة إلى خمسة مراكز تنمية شبابية ورياضية، لافتا إلى أنه تم التطوير مع القطاع الخاص، والوصول إلى 40 نادي قطاع خاص.