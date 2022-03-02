وزارة الشباب تطلق منافسات النسخة الثانية لدوري منتخبات كرة السلة للصم بنات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة منافسات النسخة الثانية من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب قادرون باختلاف»، بمشاركة 20 محافظة، خلال الفترة من (1-6) مارس، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.



حضر حفل الافتتاح الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدي أبو ضيف عضوا مكتب قادرون باختلاف بالوزارة، الدكتور عاطف صلاح المشرف العام علي الدوري وممثل الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وحسين فرج، خالد الحديدي ممثلي الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميرة علي، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن أحمد محمود علي، والكابتن آلاء خالد، والكابتن أحمد محمود فهمي.

وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 منتخبات، حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، الأقصر، مطروح)، وضمت المجموعة الثانية محافظات (القليوبية، أسيوط، بورسعيد، الفيوم، الشرقية)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، الاسكندرية، شمال سيناء، السويس، دمياط)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (بني سويف، القاهرة، قنا، البحيرة، الوادي الجديد).

يذكر أن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.