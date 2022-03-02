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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 متهمين ساوموا مواطناً على أموال بمدينة نصر

صدى البلد

تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتهديد مواطن ومساومته على دفع مبلغ مالي لعلمهم بثرائه ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من مواطن مقيم بدائرة القسم قرر بتلقيه رسالة من شخص مجهول من رقم محدد يتضمن تهديده بالإيذاء ، وطلب منه مبلغ مالى مقابل عدم التعرض له وتضمنت الرسالة تعرض نجله لواقعة شروع فى سرقة هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المُستخدم فى مساومة المجنى عليه ، وتبين أنه شخص مطلوب أمنيا ومقيم بالسلام أول أمكن ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة .

وبمواجهته نفى علمه بالواقعة وقرر بقيام حارس عقار سكن المبلغ وشخصين بشراء خط هاتف محمول ووضعه بهاتفه واستخدامه ، تم ضبطهم

واعترفوا بإرتكاب الواقعة ، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله كحارس سابق للعقار سكن المجنى عليه ولمروره بضائقة مالية وعلمه بثرائه ، فإختمرت فى ذهنه فكرة تهديد المجنى عليه بالايذاء وأبنائه ومساومته على دفع المبلغ المالى

وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا بشراء شريحة هاتف محمول ووضعها بهاتف المتهم الأول واستخدامه فى مساومة المجنى عليه ، كما أضافوا بأنهم وراء ارتكاب واقعة الشروع فى سرقة نجل المجنى عليه حتى يستجيب الأخير لطلباتهم ودفع المبلغ المالى.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الثانى أيدوها ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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