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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقوق حلوان تنظم دورة الإعداد لسوق العمل «كاريري» بالتعاون مع مركز CDC

صدى البلد

فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتنمية مهارات الطلاب بكلية الحقوق تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة أمل لطفي جاب الله، عميد كلية الحقوق، وبالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي CDC برئاسة الدكتورة حنان كمال، مدير المركز، عقدت دورة الإعداد لسوق العمل "كاريري" CAREERY، والتي حاضرت فيها الدكتورة ميادة مصطفى.

ويقدم مشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل، منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

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ويتعلم الطالب خلال دورة مهارة البحث عن وظيفة؛ كيفية كتابة السيرة الذاتية، وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية، وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل. 

كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه، ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه، وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

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