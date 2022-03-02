"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على شروط تراخيص البناء في الكتل السكانية .

وتساءل الرئيس السيسي- خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية ، لو واحد عنده قطعة أرض فاضية هنا أنا هخليه يبنى تانى؟ وده بمنطق عادى جدا ولا هيقول هى جات عليا اشمعنى أنا ولو قولتله أطلع دورين هيقول طيب ما اللى جنبى طالع 10 أدوار وحد هيقولى انا لو منك مش هخلى فى القاهرة حاجة تتبنى تانى كسكن وسط الأراضى ؟.

وتابع الرئيس السيسي موجها حديثه للمواطنين قائلا : " لو فكرنا دايما بمبدأ اشمعنى أنا يبقى عمرنا ما هنتغير ومفيش دول بتتعمل كده " ، لافتا إلى أنه تحدث بشأن هذه القضية لأنها محل نقاش على مستويات مختلفة ولابد أن يساعدنا البرلمان فى هذا الأمر لأن هدفنا عدم إيذاء المواطن بالتأكيد معقبا " لان المواطن بتاعنا ومننا".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عدد من المشروعات القومية بقطاعى الإسكان .

