سلاح الجو يتدخل.. توترات يابانية روسية قبالة نيمورو

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن طائرة هليكوبتر، من المحتمل أن تكون روسية، دخلت المجال الجوي قبالة شبه جزيرة نيمورو شمالي اليابان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة أنه تم إرسال طائرات مقاتلة في رد طارئ على ذلك.



كما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن التوغل امتد "لعشرات من الثواني"، وهو يعد أول انتهاك من نوعه منذ سبتمبر الماضي.

وسجلت الوزارة اليابانية احتجاجا لدى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية، وفقا لهيئة الإذاعة.



وذكرت هيئة الإذاعة أن الوزارة تجري تحليلا لمعرفة الهدف من دخول الهليكوبتر للأجواء اليابانية، بما في ذلك ما إذا كانت لها أي علاقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.