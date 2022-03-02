1.7 مليار جنيه .. وزير الإسكان يوضح تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعى بطريق الواحات

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ، إنه تم افتتاح مشاريع سكن مصر ، وطريق الواحات ومجمع الخدمات المدرسية ، وسوق تجارى ، وحضانات ، ومسجد ، و3 وحدات تجارية بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وأضاف عاصم الجزار ، خلال كلمته بافتتاح فعاليات عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي ، أن المشروع الثانى الذى يتم افتتاحه هو مشروع الإسكان الاجتماعى جنوب طريق الواحات مع مجمع الوحدات الخاص به بإجمالى 177 عمارة سكنية و 4242 وحدة سكنية بتكلفة 1.7 مليار جنيه .

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء عدد من المشروعات القومية بقطاعى الإسكان .