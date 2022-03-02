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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1.7 مليار جنيه .. وزير الإسكان يوضح تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعى بطريق الواحات

وزير الإسكان
وزير الإسكان

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ، إنه تم افتتاح  مشاريع سكن مصر ، وطريق الواحات ومجمع الخدمات المدرسية ، وسوق تجارى ، وحضانات ، ومسجد ، و3 وحدات تجارية بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وأضاف عاصم الجزار ، خلال كلمته بافتتاح فعاليات عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي ، أن المشروع الثانى الذى يتم افتتاحه هو مشروع الإسكان الاجتماعى جنوب طريق الواحات مع مجمع الوحدات الخاص به بإجمالى 177 عمارة سكنية  و 4242 وحدة سكنية بتكلفة 1.7 مليار جنيه .

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء عدد من المشروعات القومية بقطاعى الإسكان .

 

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