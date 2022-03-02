يوسف إبراهيم يصعد لنهائي بطولة ويندي سيتي للإسكواش

تأهل يوسف إبراهيم لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الـ17 عالميًا إلى نهائي بطولة ويندي سيتي للإسكواش، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 23 فبراير وحتى 2 مارس الجاري والبالغ مجموع جوائزها 250 آلف دولار.

جاء تأهل يوسف بعد فوزه على مواطنه مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت 56 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-5، 6-11، 9-11، 11-1، 11-0. ومن المقرر، أن يلتقي يوسف إبراهيم في النهائي مع النيوزيلاندي بول كول المصنف الأول عالميًا والذي صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره طارق مؤمن بنفس النتيجة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "12 - 10، 8 - 11، 11 - 7، 6 - 11، 11 - 5"، في لقاء ماراثوني امتد 89 دقيقة.



