صحف الكويت: مجلس الوزراء يتابع المواجهة العسكرية ويؤكد على دعم التهدئة.. ارتفاع سعر برميل النفط بعد التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.. ولافروف يحذر من حرب نووية

-مجلس الوزراء: توفير واستقرار.. المخزون الاستراتيجي

-«الصحة» تسجل أدنى مستوى في إصابات كورونا خلال 2022

- بورصة الكويت تسجل مستوى تاريخياً جديداً على وقع ارتفاع أسعار النفط

- سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 4.18 دولار ليبلغ 102.31 دولار

-القوات الروسية تسيطر على مركز خرسون الأوكراني وكييف تشهد انفجارات عنيفة

-بايدن: "الديكتاتور بوتين" أصبح معزولاً بعد غزوه لأوكرانيا وسيدفع ثمناً باهظاً

-وزير الدفاع البريطاني: غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا سيصبح أكثر وحشية

-وزارة الطاقة الأوكرانية: محطات الطاقة النووية في البلاد تعمل بأمان

جاءت المواجهات الروسية الأوكرانية في صدارة اهتمامات الصحف الكويتية حيث ضغطت الأزمة والغزو الروسي على موضوعات الصحف، خاصة مع إحاطة القوات الروسية بالعاصمة كييف.

قالت صحيفة الأنباء، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي على أن الكويت إذ تشدد على ضرورة احترام استقلال أوكرانيا، لتؤكد دعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وضبط النفس وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

أوكرانيًا قالت الصحيفة، إن الجيش الروسي قال إنه استولى على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا في اليوم السابع لغزو موسكو هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب..وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية ان "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".

وقبل دقائق من ذلك، اعلن رئيس بلدية المدينة إيجور كوليخاييف أن المنطقة مازالت تحت السيطرة الأوكرانية، وكتب على فيسبوك "ما زلنا في أوكرانيا. ما زلنا نقاوم".

وأضاف "سأحاول اليوم إيجاد حلول لجمع الجثث وإعادة الكهرباء والغاز والمياه والتدفئة في الأماكن التي قطعت عنها. لكنني أحذر: النجاح في القيام بذلك اليوم سيكون معجزة".

وذكرت وزارة الدفاع إن القوات الروسية دمرت 47 مقاتلة أوكرانية على الأرض، وتدمير 1502 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

من جهته قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا سيصبح أكثر وحشية، وصرح والاس لإذاعة إل.بي.سي "أي شخص يفكر بمنطقية لن يفعل ما يفعله (بوتين) لذلك سنرى وحشيته تتزايد..الى ذلك، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن محطات الطاقة النووية في البلاد تعمل بأمان.

وأضافت الوزارة أن المحطات الأربع تخضع لمزيد من الإشراف والتحكم، وتوفر الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات البلاد.

بينما ذلك، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن في أول خطاب له عن "حالة الاتّحاد" إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ديكتاتور" بات "معزولاً أكثر من أيّ وقت مضى"، وذلك بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن في الخطاب الذي القاه خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس أنّ ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشدّداً على أنّ "بوتين كان مخطئاً. نحن مستعدّون، نحن أقوياء".

أوردت صحيفة الجريدة، إنه قد قال الرئيس التنفيذي للخطوط الكويتية معن رزوقي «لسنا متضررين بصورة مباشرة من التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا»..وقال رزوقي في تصريح لـ الجريدة على هامش قمة طيران العرب إن ذلك يعود إلى «أننا لا نمر في المنطقة وكان لدينا توجه لإطلاق خط إلى موسكو في الصيف وبعد تطورات الأوضاع هناك فضلنا الانتظار حتى نقيم الأوضاع».

وقالت الجريدة، إنه قد ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.18 دولار ليبلغ 102.31 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 98.13 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار.

وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

محليًا قالت الجريدة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 620452 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2539 حالات.

وذكرت صحيفة الوطن الكويتية، عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً أمس الثلاثاء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء لمتابعة آخر تطورات الأوضاع الراهنة جراء المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا لدراسة آثارها وتداعياتها على كافة الأصعدة بما يضمن أمن البلاد وتوفير كل الاحتياجات الضرورية بالمواطنين والمقيمين على أرضها.

كما استمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمه فهد مطلق الشريعان وزير التجارة والصناعة بشأن استعدادات الوزارة لمواجهة تلك الأزمة وتحدياتها بما يضمن توفير واستقرار أسعار جميع المواد الأساسية والغذائية الضرورية والمخزون الاستراتيجي في دولة الكويت.

قالت القبس، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، من أن أسلحة نووية ستستخدم وأن دماراً واسعاً سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.

وقال لافروف إن روسيا، التي شنت ما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستواجه «خطراً حقيقياً» إذا حصلت كييف على أسلحة نووية.

وشدد لافروف على أن «روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحاً نووياً»، مؤكداً أن «العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، وأنه لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا».

وكسر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت خلال تداولات اليوم الأربعاء، حاجز 8500 نقطة صعوداً ليسجل أعلى مستوى في تاريخه على وقع ارتفاع أسعار النفط.

وفي أولى جلساتها بعد عطلة الأعياد الوطنية، استهلت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع لجميع مؤشراتها، حيث سجل مؤشر السوق العام أيضاً مستوى تاريخي جديد، بعدما شهدت أسواق النفط العالمية قفزات متتالية على وقع الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 4.18 دولار ليبلغ 102.31 دولار وصعد سعر خام برنت الى مستوى 110 دولارات للبرميل.

ومنذ افتتاح السوق شهدت الاسهم نشاطا قوياً وتركزت عمليات الشراء على أسهم السوق الأول.