عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مركز الثقافة الإسلامية بالهند يطلب تدريب بعض كوادره بأكاديمية الأوقاف الدولية

وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال اللقاء

استقبل  الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الحكيم الكاندي المدير العام لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند والوفد المرافق له اليوم الأربعاء  بديوان عام وزارة الأوقاف ، وذلك لرغبة الجامعة في الاستفادة من تجربة الأوقاف المصرية في تدريب الأئمة والواعظات ونشر الفكر الوسطي المستنير. 


وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على ضرورة بناء جسور تعايش جيدة بين أبناء الوطن الواحد ، وإرساء أسس التسامح وبناء الشراكات الوطنية بينهم ، من منطلق الإيمان بالتعددية وقبول الآخر. 
 

كما أكد أن مواجهة التطرف والجماعات خط ثابت وواضح ، وندرك أن هذه الجماعات خطر على الدين والدولة ، وقد عملنا على تفكيك الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير وتعميق الفهم المقاصدي للنصوص بما يتواكب مع روح العصر في فهم صحيح النص ، مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف , والتفرقة بوضوح بين المقدس وغير المقدس , وبين الثابت والمتغير ، وأنه لا بد من إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات العصر ومعطيات ومتطلبات ما يقتضيه فقه بناء الدول ، وما يرتبط بذلك من تحقيق لمفهوم المواطنة وترسيخ أسس التعايش السلمي ، ونشر ثقافة التسامح والسلام ، ورغبة الجامعة في تدريب كوادرها العلمية والدعوية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

 

وأعرب  الدكتور محمد عبد الحكيم الكاندي المدير العام لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند عن سعادته بهذه الزيارة مشيدًا بإصدارات وزارة الأوقاف العلمية في مجال الفكر المستنير والفهم الصحيح للدين.


وخلال اللقاء سلم الدكتور محمد عبد الحكيم الكاندي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة لزيارة مدينة المعارف في كاليكوت بكيرالا بالهند التي تديرها جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية.

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الحكيم الكاندي المدير العام لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند نسخة من كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم باللغة العربية ونسخة من كتاب المنتخب اللغة الأردية ، ونسخًا من الإصدار الأول والثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، وكتاب : "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين" ، وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف ، وهو ما نال إعجاب وثناء أ.د/ محمد عبد الحكيم الكاندي وأشاد بهذه الإصدارات وبالجهد العظيم الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك الفكر المتطرف ، وأكد على استفادة الجامعة منها.

 

وزير الاوقاف وزارة الأوقاف تدريب الأئمة والواعظات مواجهة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

السيسي: نقدر نعمل كل حاجة حلوة لما نحط أيدينا مع بعض.. فيديو

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطنى لأبقي قويًا ياهداف»

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ترشيحاتنا

مسئولة إدارة العلاج الحر في قضية الرشوة: تراخيص مستشفى دار الصحة قبل استلامي العمل

اكتشاف «مركز إداري» أثري يعود للعصر الانتقالي الأول بـ كوم أمبو|صور

لا بديل عن الفوز.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر اليوم

الرئيس السيسي يتفقد النادي الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر | شاهد

الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية بها تخطيط سليم ومش محتاجة مترو أنفاق

الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية خيانة للأمانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ