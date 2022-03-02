مركز الثقافة الإسلامية بالهند يطلب تدريب بعض كوادره بأكاديمية الأوقاف الدولية

استقبل الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الحكيم الكاندي المدير العام لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند والوفد المرافق له اليوم الأربعاء بديوان عام وزارة الأوقاف ، وذلك لرغبة الجامعة في الاستفادة من تجربة الأوقاف المصرية في تدريب الأئمة والواعظات ونشر الفكر الوسطي المستنير.



وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على ضرورة بناء جسور تعايش جيدة بين أبناء الوطن الواحد ، وإرساء أسس التسامح وبناء الشراكات الوطنية بينهم ، من منطلق الإيمان بالتعددية وقبول الآخر.



كما أكد أن مواجهة التطرف والجماعات خط ثابت وواضح ، وندرك أن هذه الجماعات خطر على الدين والدولة ، وقد عملنا على تفكيك الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير وتعميق الفهم المقاصدي للنصوص بما يتواكب مع روح العصر في فهم صحيح النص ، مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف , والتفرقة بوضوح بين المقدس وغير المقدس , وبين الثابت والمتغير ، وأنه لا بد من إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات العصر ومعطيات ومتطلبات ما يقتضيه فقه بناء الدول ، وما يرتبط بذلك من تحقيق لمفهوم المواطنة وترسيخ أسس التعايش السلمي ، ونشر ثقافة التسامح والسلام ، ورغبة الجامعة في تدريب كوادرها العلمية والدعوية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأعرب الدكتور محمد عبد الحكيم الكاندي المدير العام لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند عن سعادته بهذه الزيارة مشيدًا بإصدارات وزارة الأوقاف العلمية في مجال الفكر المستنير والفهم الصحيح للدين.



وخلال اللقاء سلم الدكتور محمد عبد الحكيم الكاندي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة لزيارة مدينة المعارف في كاليكوت بكيرالا بالهند التي تديرها جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية.

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الحكيم الكاندي المدير العام لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند نسخة من كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم باللغة العربية ونسخة من كتاب المنتخب اللغة الأردية ، ونسخًا من الإصدار الأول والثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، وكتاب : "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين" ، وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف ، وهو ما نال إعجاب وثناء أ.د/ محمد عبد الحكيم الكاندي وأشاد بهذه الإصدارات وبالجهد العظيم الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك الفكر المتطرف ، وأكد على استفادة الجامعة منها.