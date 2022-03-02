عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استلام 3.9 مليون طن قصب سكر حتى الآن

قصب السكر
قصب السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول إجمالى قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي إلى 3.9 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو410141.400 ألف طن سكر حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالى 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

txt

وزيرة التخطيط تصدر قرارا بشأن الحد الأدنى لـ العلاوة الدورية بالقطاع الخاص

txt

الإسكان: افتتاح 48 ألف وحدة سكنية بمدن 6 أكتوبر

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي ‏للوزارة أحمد كمال معاون الوزير، إلى أن الدكتور على المصيلحى - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

من جانبه، صرح اللواء عصام البديوي - رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية بأنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام، وأكد صلاح فتحي - العضو المنتدب للشركة أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع، مشيراً إلى أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل استلام القصب ‏المورَد تنفذ حسب توجيهاته.‏

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيها للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

ReplyForward
قصب السكر وزارة التموين والتجارة الداخلية شركة السكر للصناعات التكاملية توريد قصب السكر استلام القصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

السيسي: نقدر نعمل كل حاجة حلوة لما نحط أيدينا مع بعض.. فيديو

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطنى لأبقي قويًا ياهداف»

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

موضوعات متعلقة

افتتاح معرض صنع في دمياط للأثاث غدًا.. والصنّاع المشاركون يؤكدون: أسعارنا تنافسية

للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. انطلاق قمة مصر لتجارة التجزئة برعاية التموين

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

التموين: توريد 3.9 مليون طن قصب لشركة السكر والصناعات التكاملية

ترشيحاتنا

مسئولة إدارة العلاج الحر في قضية الرشوة: تراخيص مستشفى دار الصحة قبل استلامي العمل

اكتشاف «مركز إداري» أثري يعود للعصر الانتقالي الأول بـ كوم أمبو|صور

لا بديل عن الفوز.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر اليوم

الرئيس السيسي يتفقد النادي الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر | شاهد

الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية بها تخطيط سليم ومش محتاجة مترو أنفاق

الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية خيانة للأمانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ