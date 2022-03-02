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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب الضحكة.. سلمي أبو ضيف تشوق جمهورها لمسلسلها في رمضان 2022

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف، جمهورها مجموعة صور جديدة، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت سلمي أبو ضيف من خلال صورها، قائلة: "ايه اللي حصل امبارح عشان الضحكة دي.. هتعرفوا في رمضان ٢٠٢٢ ".

وشاركت سلمي أبو ضيف، مؤخرًا في حفل افتتاح طريق الكباش بمعبد الأقصر، حيث شاركت في فيلم وثائقي عُرض ضمن الفعاليات التي شاهدها الملايين عبر العالم، وكشف الفيلم للعالم عن جمال الحضارة المصرية القديمة، في معبد الأقصر، الذي يُعد أكبر معبد مفتوح في العالم.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها على في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفن.

سلمى ابو ضيف الفن انستجرام سينما رمضان مصر

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