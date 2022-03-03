الإسعافات الأولية ودورها في الرعاية الصحية.. ندوة لـ حماة الوطن بالإسماعيلية اليوم

تعقد، اليوم الخميس، أمانة التدريب لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الباحث إسلام فكري عبد العزيز، ندوة بعنوان "الإسعافات الأولية و دورها في الرعاية الصحية "، وذلك في أطار توجيهات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب و بالتنسيق مع العميد عبد الحليم عزوز أمين عام محافظة الإسماعيلية.

تعقد الندوة في تمام الخامسة مساء في مقر الحزب بالإسماعيلية.

يشارك في إدارة الندوة أمانة الشئون الصحية برئاسة الدكتور حسن عوك.

ويقوم الدكتور أمين الحسني عضو هيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف بالأمانة المركزية بعقد ندوة بعنوان الإسعافات الأولية و دورها في الرعاية الصحية " وذلك في إطار خطة أمانة التدريب والتثقيف المركزية.

تشهد الفعاليات، الإعلان عن برنامج أعداد الكوادر الحزبية لحزب حماة الوطن.