تداول 1951 حاوية بميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد ١٩٥١ حاوية مكافئة.

كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها و الوارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة ١٦٠ ألف طن تقريبا.

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و بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة ٢٢سفينة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ لميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت ٤١ سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

هذا وقد استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم السفينة المصرية وادي اليرموك والتي غادرت ميناء يوزني الأوكراني بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٢ اثناء الأحداث الجارية هناك محملة بحوالي ٦٧ الف طن قمح.



هذا و قد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية و نظافة المسطح المائي والأرضي.