عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1951 حاوية بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال  الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد ١٩٥١  حاوية مكافئة.

كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها و الوارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة ١٦٠   ألف طن تقريبا.

اقرأ أيضًا:

مشروعات الطرق بالإسكندرية..شرايين حياة جديدة في عروس البحر المتوسط ..صور

و بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة ٢٢سفينة خلال  الأربعة والعشرين  ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ لميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت ٤١  سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

هذا وقد استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم السفينة المصرية وادي اليرموك والتي غادرت ميناء يوزني الأوكراني بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٢  اثناء الأحداث الجارية هناك محملة بحوالي ٦٧ الف طن قمح.

هذا و قد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية و نظافة المسطح المائي والأرضي.

الاسكندرية البحر المتوسط بضائع عامة مشروعات الطرق الحركة الملاحية جائحة كورونا ميناء الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ترشيحاتنا

رسالة عنيفة.. ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد عثورها على حشرة في طعامها؟

أوكرانيا تطلب حماية الوكالة الذرية .. وجروسي يحذر من تكرار أسوأ كارثة نووية في العالم

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

الخارجية: استمرار جهود سفارات دول الجوار الأوكراني في تقديم الدعم لمواطنينا

بمناسبة عيدها القومي.. قنا ثروة خضراء على جانبي النيل.. إنفوجراف وفيديو

السيسي يفتتح عددا من المشروعات بالجيزة.. 7 توجيهات ومطلبان مهمان من المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

لقاح مصري.. تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى تصنيع لقاح "إيجي فاكس"

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ