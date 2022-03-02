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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: القيادة السياسية نجحت في إحداث طفرة هائلة في التنمية المستدامة

الدكتورة ولاء عبد
الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب

قالت الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، إن الحالة السكانية في مصر شهدت طفرة كبيرة، خلال السنوات الماضية، في ظل ما واجهته مصر من تحديات منذ عام ٢٠١١.

جاء ذلك خلال كلمتها بالاجتماع السنوي  البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، والذى يعقد في مقر مجلس النواب،  بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .

وقالت عبد الفتاح: احتلت التنمية البشرية اهتماما كبيرا في مصر، لاسيما خلال السبع سنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على قضايا الاستثمار في رأس المال البشرى وتمكين المرأة والحوكمة وغيرها. 

وتابعت: لاتزال مصر تحتل مركز مرتفع في مجال التنمية اليشرية، حيث شهدت تحسن كبير في مؤشر التنمية البشرية عالميا.  

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية في مصر ، تمكنت من احداث طفرة في التنمية المستدامة، حيث شهدت مصر ادخال إصلاحات كبيرة في قطاعات السكن والتعليم والصحة وغيرها.

واستعرضت النائبة ولاء عبد الفتاح، ما شهدت مصر من تطوير في قطاعات التعليم والصحة والسكن، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى، والبنية التحتية.

كما استعرضت، خطوات مصر في ملف رفع كفاءة المتظومة الضريبية ، وتحقيق الحماية العدالة الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة البيئية

واسترسلت: بالنسبة للمرأة، فقد شهدت تدعيم كبير وفقا لاستراتيجية وطنية لتمكين المرأة والعمل على سد الفجوة بين الجنسين في التعليم، بالإضافة الى مكافحة الفساد وتحقيق قدر اكبر من اللامركزية ، وكذلك استعرضت خطوات مصر في  التحول الرقمى ، وما قامت به من تفاعل سريع ومرن في ازمة كورونا.

وأكدت ان العلاقة بين التنمية البشرية والاستدامة هي علاقة مركبة ومرتبطة ببعضها، وذلك خلال استعراضها لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

الاجتماع السنوي البرلماني العربي الا سيوي للسكان والتنمية مجلس النواب وزيرة التخطيط رأس المال البشري الحوكمة

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