بمناسبة عيدها القومي.. قنا ثروة خضراء على جانبي النيل.. إنفوجراف وفيديو

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافا بعنوان: "قنا.. ثروة خضراء على جانبي النيل"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام، والذي يتوافق مع ذكرى انتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية، قبل ٢٢٣ عاما.

وقال الإنفوجراف إن محافظة قنا هى إحدى محافظات جنوب الصعيد، وتبلغ المساحة الكلية لها 9565 كم2، وعدد سكانها 3.1 مليون نسمة، كما تضم 9 مراكز إدارية هي: أبو تشت، فرشوط، نجع حمادي، الوقف، دشنا، قنا، قفط، قوص، نقادة.

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وفيما يتعلق بالنشاط الزراعي بالمحافظة، أوضح الإنفوجراف أنه نظرا لتوسط نهر النيل المحافظة، فقد ساهم ذلك في النهوض بالنشاط الزاعي بالمحافظة، وتحقيق ثروة زراعية هامة، حيث تعتبر محافظة قنا من المحافظات الزراعية الصناعية، فهى أولى محافظات مصر فى إنتاج قصب السكر والطماطم والموز والسمسم والكركديه، كما يبلغ إجمالي الزمام الزراعي بها حوالي 273 ألف فدان.

وتتمثل أبرز محاصيل الخضر بالمحافظة في: “الطماطم – الباذنجان – الثوم – البصل – البامية – البطاطس – الفلفل – الملوخية، والفاكهة: الموالح – العنب – الموز – المانجو – التين - الجوافة، اما المحاصيل الحقلية: القمح – الفول – الحلبة – الذرة الشامية – الذرة الرفيعة – السمسم - الشعير – قصب السكر”.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية في المحافظة، فقد بلغ إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة، ١٧٠ ألف رأس، من بينها ١١٩ ألف رأس جاموس وأبقار، و٤٧ ألف رأس من الماعز والأغنام، و فيما يتعلق بالثروة الداجنة، بلغ إجمالي عدد مزارع الإنتاج الداجني: 769 مزرعة، والإنتاج الكلي لها: 5.7 مليون طائر، وإنتاج بيض المائدة 4.2 مليون بيضة.

وتتمثل أشهر الأسماك في المحافظة في: “المبروك – بلطي – قشر بياض – قراميط – بياض – لبيس”.

وحول القطاع الزراعي بالمحافظة، أشار الإنفوجراف إلى أن هناك ١٩١ جمعية زراعية ومتعددة الأغراض، كما تتنوع المشروعات الزراعية التنموية العملاقة بالمحافظة كالتالي:

- 3500 فدان مشروع استصلاح بغرب المراشدة القديمة.

- 12500 فدان مشروع إستصلاح بغرب المراشدة الجديدة.

- 2445 فدانا تم تسليمها لأبناء المراشدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- 750 فدانا تم تسليمها تعويضاً لأبناء المحافظة من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.

- 43500 فدان تم إدراجها بغرب المراشدة ضمن مبادرة المشروع القومي 1.5 مليون فدان.