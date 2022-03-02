مشهد خطف القلوب.. لماذا بكى حسام حسن بعد مباراة الأهلي وفاركو ؟

لم يعتد المهاجم المخضرم حسام حسن المنضم إلى النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات قبل الماضي، أن تمر كل هذه الفترة دون أن يسجل هدفًا واحدًا لفريقه، حيث لازمه سوء حظ غير طبيعي مع الفريق منذ تواجده.

حسام حسن مهاجم النادي الأهلي وسموحة السابق، بات ظاهرة محيرة للكثيرين بعد غيابه عن التهديف على عكس التوقعات بأن اللاعب قد يكون من أبرز هدافين الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

مشهد بكاء حسام حسن

في مباراة الاهلي ضد صنداونز لعب حسام حسن فترة كافية خلال المباراة بعد نزوله بديلًا، وواتته فرصة محققة لتسجيل هدف الفوز للأهلي، لكن الكرة تجاوزته في مشهد غريب، وخسر الأهلي بعدها بهدف نظيف.

في مباراة الأهلي ضد فاركو، شارك حسام حسن منذ الدقيقة 88 في وقت قصير للغاية، لكنه لم يكد يلمس الكرة خلال اللقاء، ليخرج باكيًا من سوء حظه على الرغم من فوز الاهلي برباعية على الفريق السكندري.

مشهد حسام حسان تداوله الجميع مع عبارات الإشادة والتشجيع أملًا في عودة اللاعب لمستواه الحقيقي وأن تضحك له المستديرة مرة أخرى.

تعاطف مع حسام حسن

وقال سامي قمصان مدرب الأهلي، تعليقًا على مشهد بكاء حسام حسن، إن الجهاز الفني للفريق يثق في إمكانيات وقدرات اللاعب.

وقال في مداخلة تلفزيونية إن حسام حسن لاعب كبير وسيساعد الاهلي كثيرًا، ويعرف ان اللعب للنادي الاهلي ليس سهلا.

من جانبه دعم محمود كهربا لاعب الأهلي المعار للدوري التركين زميله حسام حسن حيث نشر كهربا عبر حسابه علي انستجرام صورة له برفقة مهاجم النادى الاهلى حسام حسن وعلق قائلاً: "اعطنى لأبقي قويا ياهداف".

متى تبتسم له الكرة ؟

حسام حسن بقميص الأهلي شارك في عدد من المباريات الهامة، لكن الكرة لم تبتسم له بعد، واستعصت عليه أمام الشباك ما بين العارضة والقائم وأيادي الحراس.

لم يسجل حسام حسن مع الأهلي بشكل رسمي، لكنه كان ولم يزل مخيفًا للمدافعين والحراس داخل منطقة الجزاء، ولديه محاولات رائعة على المرمى تفتقد فقط للتوفيق وعبور خط المرمى.

ولا زالت الفرصة سانحة للمهاجم حسام حسن لاثبات نفسه مع الفريق خلال الفترة القادمة ومشاركة الاهلي في 3 بطولات مع توالي المباريات ما بين المحلية والقارية.

حسام حسن قبل الأهلي

في أغسطس 2021 أعلن النادي الأهلي عن أهم صفقاته بانتقال مهاجم سموحة التاريخي إليه ضمن مجموعة صفقات كان ابرزها كريم فؤاد ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو.

وجاء حسام حسن إلى الاهلي بعد إعارة من سموحة للنادي الاهلي الليبي، وفقًا لطلب الغدارة الفنية للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني.

وكتب نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وقتها: رسميا.. هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الأهلي".

وتابع حساب نادي سموحة :" نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك ، شكرا حسام"، ولم يعلن نادي سموحة قيمة صفقة انتقال حسام حسن إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.