برلماني: المشروعات القومية تساهم في جلب الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص العمل

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشروعات القومية الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمدينة السادس من أكتوبر في مجالات الرياضة والطرق والإسكان، ترجمة لاهتمام الدولة بكافة القطاعات وتحقيق التنمية والعمران بمختلف ربوع الجمهورية ومواجهة التحديات والتغلب عليها لتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار سلطان، فى بيان صحفى له إلى أن قطاع الطرق شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الاخيرة، فعلى سبيل المثال، تم تنفيذ 857 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5000 كم وبتكلفة 127 مليار جنيه بمختلف محافظات الجمهورية كل هذه الأرقام تعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بشبكة الطرق وتطوير منظومة النقل لدورها فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار".

وأضاف عضو مجلس النواب، ان هذه المشروعات الخاصة بالطرق والنقل بمثابة روح وشريان جديدة للخروج من البيئة الضيقة وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع الجمهورية، خاصة أن السنوات الأخيرة ومع الزيادة السكانية نشهد تكدسًا مروريًا بمختلف الطرق ومن ثم جاءت خطة الدولة للقضاء على هذه الأزمة المرورية الكبيرة وخلق شرايين جديدة لشبكة الطرق بمختلف محافظات الجمهورية.

واكد عضو النواب، أن التنمية المستدامة والتعمير لن يتحقق سوى من خلال وجود طرق ممهدة وصالحة للسير وربط محافظات الجمهورية ببعضها وهذا ما يجرى على الأرض من مشروعات قومية ضخمة الهدف منها تحقيق نقلة نوعية كبيرة في حجم العمل.