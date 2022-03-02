عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: استمرار جهود سفارات دول الجوار الأوكراني في تقديم الدعم لمواطنينا

المصريون العابرون
المصريون العابرون لحدود اوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن الجهود المبذولة من قِبل سفارات جمهورية مصر العربية في دول الجوار الأوكراني تتواصل على مدار الساعة؛ لتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين، حيث تعمل السفارات في عواصم هذه الدول على تيسير كافة أشكال المساعدة المُتاحة لمواطنينا، والاطمئنان على كافة جوانب أحوالهم المعيشية، والعمل على توفير تنقلاتهم من النقاط الحدودية إلى العواصم. كما قامت سفاراتنا بإجراء كافة الاتصالات والتنسيق مع سلطات تلك الدول على مختلف المستويات في هذا الصدد، علاوة على تسكين المواطنين في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة لهم.

وذكرت وزارة الخارجية وفقا لـ بيان رسمي أصدرته اليوم، أن جهود سفارتنا في وارسو مع السلطات البولندية الصديقة تتوالى لتقديم أوجه الدعم المطلوبة للمواطنين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا؛ حيث أوضح السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في وارسو، أن العدد الإجمالي للمصريين الذين وصلوا إلى بولندا قد بلغ 453 مواطنًا مصريًا. 

وأضافت أن السفارة اضطلعت بالمساهمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية، في ترتيب تنقلات مواطنينا انطلاقًا من المعابر الحدودية إلى العاصمة وارسو، فضلًا عن تسكينهم في الفنادق، وبذل كافة الجهود للاطمئنان على استقرار أوضاعهم المعيشية. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات عبور الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا لا تزال مستمرة، حيث تابعت السفارة اليوم إنهاء الإجراءات والترتيبات الخاصة بعبور نحو 81 مصريًا إضافيًا للحدود باتجاه العاصمة وارسو.

وفي السياق ذاته، التقى السفير محمد الشناوي، سفير مصر في بودابست، بمجموعة من المواطنين الذين عبروا الحدود باتجاه المجر، حيث كانت السفارة قد قامت بإنهاء إجراءات تسكينهم، والتأكد من تقديم مختلف أشكال الرعاية المطلوبة، والتنسيق مع شركة مصر للطيران لضمان توفير مقاعد لهم على متن الرحلة المتجهة إلى القاهرة. وقد أسفرت تلك الجهود عن سفر مجموعة من الطلاب والمواطنين المصريين من المجر إلى أرض الوطن، وكان السفير المصري في توديعهم في مطار بودابست.

كما قام سفير جمهورية مصر العربية في براتيسلافا السفير باسم خليل، بالتنسيق المتواصل مع السلطات السلوفاكية الصديقة، من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بعبور عدد من مواطنينا للحدود الأوكرانية باتجاه سلوفاكيا، وتوفير وسائل التنقل المناسبة لهم من النقاط الحدودية إلى العاصمة براتيسلافا، فضلًا عن قيام السفارة بتسكينهم في مقار مؤقتة لإقامتهم؛ حيث قام السفير خليل بزيارتهم بمقر إقامتهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا على مواصلة السفارة لجهودها في تقديم كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة لهم، وكذا متابعة توافد مزيد من المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود وفي طريقهم إلى العاصمة السلوفاكية.

مصر الخارجية وزارة الخارجية محمد الشناوي جمهورية مصر العربية مصر للطيران دول الجوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

موضوعات متعلقة

تعاون بين الوكالة المصرية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب لمتابعة مشروعات الطرفين

السفير أشرف سويلم يدعو أوغندا للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية|صور

السفارة المصرية ببودابست تدعو المواطنين المغادرين أوكرانيا للاتصال على أرقام الطوارئ فور دخول المجر

تنويه عاجل من سفارة مصر في سلوفاكيا بشأن المواطنين المغادرين أوكرانيا

نجاح تسفير 175 مواطنا مصريا من رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.. صور

مصر تدعو لدعم جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط

مساعد وزير الخارجية يتوجه إلى بوخارست لمتابعة إعادة المصريين من أوكرانيا

وزارة الخارجية: نرحب بقرار مجلس الأمن ضد الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية

ترشيحاتنا

رسالة عنيفة.. ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد عثورها على حشرة في طعامها؟

أوكرانيا تطلب حماية الوكالة الذرية .. وجروسي يحذر من تكرار أسوأ كارثة نووية في العالم

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

الخارجية: استمرار جهود سفارات دول الجوار الأوكراني في تقديم الدعم لمواطنينا

بمناسبة عيدها القومي.. قنا ثروة خضراء على جانبي النيل.. إنفوجراف وفيديو

السيسي يفتتح عددا من المشروعات بالجيزة.. 7 توجيهات ومطلبان مهمان من المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

لقاح مصري.. تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى تصنيع لقاح "إيجي فاكس"

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ