تطوير الأداء الوظيفي للعاملين بجامعة العريش

التقى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بمديري العموم بالإدارات المختلفة للجامعة، بهدف بحث تطوير الأداء الوظيفي ورفع كفاءة جميع العاملين بالجهاز الإداري بجامعة العريش.

وقد وجه رئيس الجامعة بتأهيل صف ثان لقيادة الجهاز الإداري بالجامعة خلال الفترة القادمة، ويكون قادرًا علي الإنجاز بكفاءة، وذلك عن طريق تحديد الاحتياجات الفعلية للدورات التدريبية بالجامعة والالتزام بالمنهج العلمي والاختيار الصحيح للمتدربين كل حسب وظيفته علي أن تكون الدورة إثراءً له في عمله داخل وظيفته.

البرامج التدريبية

و طالب، بسرعة الانتهاء من البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل صف ثان من الكوادر بالجامعة ليمثلوا العمل بالجهاز القيادي لإدارات الجامعة في الفترة المستقبلية، مؤكدًا أن التشخيص الجيد للأزمة يُعد أهم خطوة لعلاجها، وأن ويكون وفق معايير محددة ومعلنة، ووضع برامج للتقييم كل ثلاثة شهور للوقوف على ما تم إنجازه في كل قطاع مع متابعة خطط العمل التي وضعتها الجامعة من تحول رقمي وأرشفة إلكترونية وذلك في إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع ولمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل وفقًا لتوجهات القيادة السياسية وتحقيق رؤية مصر 2030.



مشيرًا، إلى أن الجامعة لن تكتمل إلا بتكاتف أضلع المثلث الثلاثة، وهم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالب، وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.