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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بالجلد الأسود.. هبة مجدي تتألق في أحدث جلسة تصوير Iشاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هبة مجدي، الأنظار بأطلالة أنيقة، حيث ارتدت بالطو أسود من الجلد اللامع، وحرصت على أكمال اللوك بميك أب بسيط يبرز جمال ملامحها، ولاقت تفاعل كبير من معجبيها عبر السوشيال ميديا.

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يذكر أن هبة مجدى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

Instagram هبه مجدى جلسة تصوير مسلسل موسى الموسم الرمضاني احدث جلسة تصوير

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