لتهدئ روعهم من القصف.. حديقة حيوانات كييف تقدم المسكنات لحيواناتها|فيديو

عرضت قناة " euronews (عــربي)" فيديو يظهر إغلاق حديقة الحيوانات في كييف أبوابها أثناء تقدم القوات الروسية نحو العاصمة.

وأضاف الفيديو أن الحديقة تحتوي على 4 آلاف حيوان بما في ذلك الفيلة والجمال وغيرها من الحيوانات المفترسة التي لا يمكن إجلاؤها، والتي تعاني من الرعب جراء أصوات القصف وإطلاق النار.

وأوضح الفيديو أن رئيس حديقة حيوان كييف اكد انه " من المستحيل إجلاء الحيوانات، بسبب عدم توفر خدمة بيطرية مناسبة وأقفاص للنقل".

وتابع الفيديو أن رئيس حديقة حيوان كييف قال " نضيف مسكنات معينة إلى الماء للحيوانات الحساسة، الفيلة على سبيل المثال، وبعض الحيوانات المفترسة. علاوة على ذلك، يمكث مربي الحيوانات معهم طوال الليل."